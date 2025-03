La exministra Ana Palacio, sobre el incremento de gasto en defensa: "Si somos Europa tenemos que hacerlo con todas las consecuencias"

¿Hay que llegar a ese 3%? ¿Es razonable esa cifra para acometer el rearme? ¿Europa necesita ahora este rearme? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos sobre la mesa en el plató de "Espejo Público". La ex ministra de exteriores, Ana Palacio, analiza la situación que vive nuestro país en este nuevo contexto geopolítico.

Repercusión en España

España va a tener que aportar de sus propios presupuestos hasta alcanzar el objetivo del 2% de gasto en defensa, algo que ya estaba fijado, pero ahora la exigencia desde Bruselas va más allá. Europa pide en este nuevo escenario que todos los países incrementen hasta el 3% su gasto en defensa. Este punto adicional, sin embargo, si contará con la ayuda financiera de Europa y los países podrán pedir créditos para llegar a este objetivo.

En Espejo Público analizamos con la ayuda de la exministra de exteriores, Ana Palacio, que supone este conflicto con Rusia. Según Palacio " evidentemente a nosotros en España nos queda muy lejos la amenaza rusa y eso hay que entenderlo. Rusia en España tiene una imagen casi folclórica y yo creo que al español medio más allá del doctor Zhivago y voy a decir más la película que el libro y algo de música de Tchaikovsky tenemos una idea de Rusia muy romántica".

Quien fuera ministra de exteriores con el Gobierno de José María Aznar cree que "la cuestión es que estamos en una unidad, yo no quiero corregir al presidente de gobierno pero no es que España tenga que ayudar a Europa para que Europa se ayude, no es que nosotros somos Europa y lo que está pasando en Ucrania nos afecta".

En este conflicto dice Palacio "evidentemente les va a afectar más directamente a los estonios, a los finlandeses, a los polacos... pero a nosotros nos afecta porque tenemos un proyecto en común". Y añade que "si somos Europa tenemos que hacerlo con todas las consecuencias" Y pide que también desde Europa se mire al sur.

La ex ministra de exteriores recuerda que en Madrid se consiguió una OTAN 360, es decir, que "la OTAN mirara al norte pero también al sur y eso ahora se ha diluido". Como España, nosotros sobre todo en este tirón de Europa de ampliación nos quedamos completamente excéntricos".

Más gasto en defensa

Europa recuerda que España no ha hecho sus deberes en materia militar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, pide un gasto en defensa más allá del 3% cuando nuestro país ni siquiera llega al 1,3%. Dada la resistencia de sus socios, Sánchez va a tener que pactar con el presidente del principal partido de la oposición Alberto Núñez Feijóo el aumento del gasto. Von del Layen ha defendido que mantener a Europa como una locomotora económica también es una fuente de seguridad.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.