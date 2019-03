"No estoy desatendido. Mis hijos son fantásticos y somos una piña"

José María Ruiz Mateos ya no vive en la casa familiar de Somosaguas. Se ha trasladado a la casa de uno de sus hijos, una casa que en realidad es de la empresa Dhul, compañía que fue vendida al "liquidador" Ángel de Cabo. Una de las primeras polémicas por la que le hemos preguntado a José María Ruiz Mateos son las declaraciones que realizó Begoña, una de sus hijas, en las que acusaba al resto de sus hermanos de tener a su padre desatendido. "Eso es mentira. Mis hijos son fantásticos. Si Begoña ha dicho eso es de lo buena que es y lo mucho que sufre con las persecuciones contra su padre".

En cuanto a su traslado de residencia, el patriarca de la familia Ruiz Mateos nos ha comentado que "le da igual el traslado. Yo tengo un lema que es familia y Justicia como si vivo en una choza. Somos una piña de familia". Sobre los pagarés de Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos ha mantenido el mismo discurso de siempre. "Pienso no morirme hasta pagar la última peseta a pesar de la canallada que han cometido con nosotros".

Por último no podíamos evitar preguntarle por la supuesta hija secreta que se le atribuye y la petición que ha aceptado un juez de que se haga las pruebas de paternidad. Él no lo ha negado, aunque, obviamente tampoco lo ha confirmado. "Que lo demuestren, yo no lo se. Cada uno pone lo que le da la gana. A mí me atribuyen de todo. Yo no se nada".