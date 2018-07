Estos son los principales protagonistas del mayor caso de corrupción en España

Considerado el verdadero cerebro de la trama, Juan Antonio Roca llegó a Marbella antes de cumplir los 40 años y se convirtió en gestor de Urbanismo pasando a ser la mano derecha de Jesús Gil en el Ayuntamiento. Más tarde toma el relevo a Gil y es cuando se hace de oro. La Policía encontró numerosos objetos de valor, cuadros, joyas, propiedades ... desde fincas a ganaderías. Se le atribuyen sobornos a empresarios para pagar favores urbanísticos a ediles. Ingresó en prisión el 31 de mayo de 2006, acusado de malversación de fondos públicos, cohecho y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él más de 30 años de cárcel y más de 800 millones de euros de multa.

Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella , fue detenido en 2006 acusado de prevaricación, malversación de caudales y cohecho. Pasó más de dos años en la cárcel y se piden 10 más por estos delitos. También fue detenida su ex mujer, Maite Zaldívar y su ex pareja, la tonadillera Isabel Pantoja, imputada por presuntamente blanquear dinero ilicitamente procedente del cobro de comisiones en la capital de la Costa del Sol.

Marisol Yagüe es una más de las involucradas en la Operación Malaya. Cantante rociera, se convirtió en alcaldesa en 2003 tras la moción de censura contra Julián Muñoz. Está considerada la marioneta de Roca. Pasó 6 meses en prisión y la Fiscalía pide para ella 20 años de cárcel. Desde que salió de Alhaurín de la Torre, regenta un tablao flamenco.

Isabel García Marcos se enfrenta a cargos de malversación, cohecho y prevaricación y se piden 12 años de cárcel para ella y una indemnización de hasta 700.000 euros. Asegura sentirse una "presa política".