Estela Gómez tiene su casa debajo del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Desde que fue evacuada ha estado hasta en 3 domicilios de sus hijos. No acaba de acostumbrarse a vivir en otra casa y ahora se ha trasladado al domicilio de su hermana Mercedes. "Esta fue la casa en la que nací y ahora como cosa de Dios estamos juntas. No puedo acercarme a mi casa, me he quedado retirada", lamenta.

"En esta casita atendí a mis padre a mi abuela y al final Dios me ha dado fuerza para estar aquí. Ya cumplí 80 años y quisiera que Dios me dejara vivir unos añitos más", dice Estela emocionada. Sus nietos le han mostrado las fotografías de cómo se encuentra su casa. "Es una cosa muy triste, se me secaron las flores y no he querido verlas", afirma. Sus nietas le ponen 3 macetitas en su terreno porque para Estela son muy importantes.

Pide que el volcán se termine y pueda volver a su vivienda con la ayuda de sus hijas. A pesar de su invalidez, cuenta que cada día baja al patio, barre y cuida sus plantas.

Después de mes y medio se ha acostumbrado al ruido del volcán y ya no se asusta. Ya ha vivido 3 volcanes y este lo ha sentido especialmente por las pérdidas de las casas: "Es muy triste que la casita de uno con el sacrificio que cuesta la pierda".

