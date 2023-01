Estas son las fases por las que pasa una mujer cuando acude a una clínica para abortar

Guillermo Sánchez es director de la clínica Dator donde se llevan a cabo interrupciones voluntarias del embarazo. Con más de 30 años de experiencia a sus espaldas cree que el descenso del número de abortos en España se debe a que las mujeres han adquirido más poder en la toma de sus decisiones, hay más información en cuanto a métodos contraceptivos y más las legislaciones en favor de los derechos de las mujeres.

Señala que las motivaciones que llevan a una mujer a abortar suelen ser embarazos no planificados, o en situaciones que no forman parte de su proyecto vital. Añade que las decisiones de las mujeres vienen condicionadas por las circunstancias que viven las mujeres en el momento de quedarse embarazada.

Cuenta que en general todas las mujeres llegan con información suficiente sobre el proceso de aborto pero en algunos casos no es así. En estos supuestos se presta una atención personalizada a cada una de ellas.

"La interrupción voluntaria del embarazo es un tema absolutamente individualizado"

Cree que hay una percepción errónea de esta práctica en la sociedad. "Trata de meterse la prestación dentro de un paquete y este es un tema absolutamente individualizado", mantiene. El procedimiento habitual cuando las mujeres llegan a la clínica es, primeramente, escucharlas y posteriormente facilitar información en un sobre cerrado con documentación sobre los métodos con los que puede realizar la interrupción, bien sea farmacológicos o quirúrgicos.

Se informa también a las mujeres de los trámites que tiene que realizar con el sistema sanitario público. El 85% de las interrupciones están financiadas por el sistema público, según el experto.

Durante el proceso las mujeres están acompañadas en todo momento por trabajadoras, sociales psicólogos, médicos y enfermeras que les resuelven las dudas que puedan surgirles.

"La petición del cambio de protocolo en el aborto que hace Vox nace del desconocimiento"

Sobre la petición de Vox del cambio de protocolo en la ley del aborto para Castilla y León, cree que nace del desconocimiento de este procedimiento y del embarazo. "La ecografía 4D es emocional y tiene sentido en determinadas patologías y no aporta nada hacerla con anterioridad. Antes de la semana 12 tampoco está recomendado escuchar el latido fetal. A mí personalmente me parece que esto es mucho más un tema político que un tema sociosanitario y no ayuda en nada a las mujeres", concluye el facultativo.