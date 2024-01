Los estafadores de las hermanas asesinadas en Morata de Tajuña decían hablar con Joe Biden y recibir mensajes de Pedro Sánchez

Los investigadores siguen analizando el triple crimen de 3 hermanos en su casa de Morata de Tajuña (Madrid). Los hermanos, de entre 70 y 80 años, fueron hallados muertos con signos de violencia, apilados y parcialmente quemados. Según los datos que han trascendido de la investigación las dos hermanas llevaban 7 años siendo víctimas de una estafa del amor. Dos supuestos militares estadounidenses a los que conocieron a través de Facebook les pedían dinero de forma periódica.

Alegaban que eran accionistas de una cadena hotelera pero estaban pasando por dificultades económicas. Necesitaban fondos para solucionar los trámites burocráticos que les exigían para desbloquear una herencia de 7 millones de euros que, prometían, iban a compartir con ellas. Bajo esta premisa estas mujeres enviaron todo el dinero que tenían a su alcance y el que no tenían, ya que pidieron numerosos préstamos a amigos y vecinos. El entorno de los hermanos, que vivían juntos en el mismo domicilio, señala que llegaron a pedir hasta 100.000 euros. A los que les prestaban dinero prometían devolvérselo con intereses.

"Les dijimos que era una estafa pero ellas la palabra estafa no la querían oír"

Enrique y su madre mantenían una estrecha amistad con los hermanos. Una relación que se enfrió precisamente después de que les advirtieran que estaban siendo víctimas de una estafa. Cuenta que desde hace 7 años empezaron a mandar cantidades muy elevadas de dinero a estos hombres. "Se echaron un novio por Facebook que decía que era militar, el tal Edward este. Les dijimos que era una estafa. Ellas la palabra estafa no la querían oír para nada", mantiene este vecino.

Reconoce que hace cosa de un año él y su madre se distanciaron de ellas: "Ya era todos los días regañar con ellas". "Cada vez que te decían algo de esto tú le decías: "Amelia, si es que es mentira, tú no ves que esto es una estafa" y ella no quería hablar de esto", señala.

"El pakistaní que vivió en su casa la agredió con un martillo"

El pasado verano un hombre de origen pakistaní "que apareció y salió de la nada", señala Enrique, se alojó en la casa de los hermanos. Las víctimas le habrían alquilado una habitación. Cuenta Enrique que este hombre tuvo un locutorio en Arganda y estuvo varios meses en casa de las hermanas. "Luego se desató que a ella le había dado un martillazo porque supuestamente ella le debía 60.000 euros".

Los supuestos novios las animaban a vender sus propiedades para conseguir dinero. Cuenta este testigo que su madre les recomendó no vender la casa. "Les dijo: "Haced el favor y por lo menos la casa dejadla que tenéis dónde vivir porque os estáis quedando en la ruina", le comentó la madre. Recuerda que a partir de ese momento su familia se distanció de ellas. "Perdimos la relación que teníamos con ellas. Mi madre se iba a Madrid al piso que tenían en Ciudad Lineal. Eran 3 personas con sus pensiones, vivían muy bien".

"Les habrán dado unos 400.000 euros", señala el vecino. En un momento dado el banco les dijo que las transferencias eran de una estafa. "Amelia se cabreó con ellos y les dijo que iba a llevar a Edward para que vieran que no era una estafa. También llevaron a mucha gente de Morata a firmar a Correos diciéndoles que iban a mandar 3.000 euros cada uno".

"Mi madre siempre dijo que estas mujeres iban a amanecer muertas"

La madre de Enrique ya preveía que la historia podía tener un final trágico. "Siempre dijo que las mujeres iban a amanecer muertas. Mi madre el miedo que tenía es que fueran a EEUU y allí les pegaran un tiro. Las hermanas se negaban a denunciar y era muy difícil aconsejarlas. Los amigos se plantearon denunciar la situación pero si ellas no seguían con el proceso era imposible.

Unos novios a los que nunca llegaron a ver en 7 años

Las hermanas hablaban con sus supuestas parejas a través de WhatsApp y por correo electrónico. "No hicieron ni una videollamada no sabían como era la cara", señala.

Las mentiras de los supuestos militares eran tales que les llegaron a decir que en la Cumbre de la OTAN que acogió España en el año 2022 hablaron con el presidente de EEUU, Joe Biden. "También decían que Pedro Sánchez le había mandado un WhatsApp con faltas de ortografía. Cuando estaban nerviosas las dejaban un poco tranquilas y luego las apretaban otra vez. Recuerda que en una ocasión les pidieron 30.000 euros para sacarlos de Afganistán", señala.

Estuvieron a punto de comprar un piso de un millón de euros en El Retiro

En una ocasión las hermanas estuvieron a punto de dar una señal para comprar un piso en El Retiro de Madrid de más de un millón de euros. También reservaron un coche de alta gama en un concesionario que finalmente no pudieron recoger por no tener fondos.

En los últimos tiempos Ángeles, una de las hermanas, ya se empezaba a dar cuenta del engaño y pensaba que quizá no les dieran los 7 millones de euros. "Decían: "Al menos que me devuelvan lo que me han dado".