Enrique Ruiz Escudero: "El Gobierno de España debería estar ya negociando para traer la vacuna Sputnik"

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no enriende que el Gobierno decida acotar la edad de las personas que reciban la vacuna de AstraZeneca, solo la recibirán personas de entre 60 y 65 años, cuando la Agencia Europea del Medicamento no hace ninguna recomendación específica sobre ello. Cree que hay que seguir las recomendaciones técnicas y el Consejo Interterritorial no puede decidir por su cuenta sobre esta vacuna.

Sobre una posible compra de la vacuna rusa, apunta que hay que dejar el criterio de su aprobación en Europa a la EMA pero aún así es importante saber cómo se comportan todos los proveedores de vacunas a nivel internacional para poder cerrar una negociación en el futuro.

"Nuestra misión es tratar de que a Madrid o a España lleguen el mayor número de vacunas posibles. Me parece ridículo que el Gobierno de España no haya hecho la negociación ya porque cuando de apruebe la vacuna, que se aprobará, hay que estar preparados para conseguirla a la mayor brevedad posible", mantiene.

No entiende las críticas al Gobierno de la Comunidad de Madrid después de anunciar que ha estado en conversaciones con proveedores de la vacuna rusa porque cree que "explorar cómo se encuentran los mercados es algo que deberían hacer". "Si se produce la autorización y se puede traer cuánto antes el Gobierno de España debería estar ya negociando para traer la vacuna", añade.

Puedes ver la entrevista completa a Enrique Ruiz Escudero sobre la vacuna rusa en Madrid en ATRESPLAYER.