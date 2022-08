Enrique Ossorio, sobre el plan de ahorro energético: "Este Gobierno hace las cosas sin pensar, primero dispara y luego apunta"

Con los ojos puestos en la reunión que el Gobierno mantendrá este lunes con los consejeros de las comunidades autónomas a cuenta del plan de ahorro energético que ha de entrar en vigor en 48 horas, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Enrique Ossorio ha explicado en Espejo Público cuál es su postura.

La Comunidad de Madrid ha sido la primera en alzar la voz contra el plan del ahorro energético, según Ossorio "el Gobierno aprobó el decreto ley y se fueron de vacaciones, dijeron: 'ahora estos 84 folios os los digerís vosotros, comerciantes, empresarios... y lo aplicáis". El vicepresidente añade que "se ha organizado una serie de dudas y se han visto obligados a convocar esta reunión".

Se trata de una reunión que desde ciertos ámbitos se interpreta como una "victoria" de Isabel Díaz Ayuso y Ossorio matiza: "Es una victoria de todas las personas que durante estos días, después de que el Gobierno aprobase el decreto ley sin haberlo consultado con nadie, han levantado las voces y todas esas voces han tenido éxito. Se ha conseguido que el Gobierno vuelva de vacaciones."

Para Ossorio lo importante no es tanto lo que se aclare en la reunión sino que se "cambie lo que se ha hecho mal en el real decreto ley" e insiste: "Este Gobierno ya lo conocemos, ordeno y mando. Se han acostumbrado a que existen los reales decretos ley. Lo deseable es que hubiera cambios, que se pactaran con las CCAA las medidas de ahorro" pero continúa: "Qué es lo que va a suceder, pues que no van a aceptar cambiar nada. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que la reunión de hoy será un paripé y nada más".

Ossorio critica que el Ejecutivo de Sánchez "hace las cosas sin pensar, primero dispara y luego apunta" y reprocha que ha hecho "una legislación totalmente uniforme para todas las CCAA y todos los Ayuntamientos". Preguntado sobre si la Comunidad de Madrid llevará al Constitucional el Plan, Ossorio ha apelado a "esperar qué pasa en la reunión de hoy y según lo que pase veremos". Eso sí, ha reconocido que "estamos hablando de un real decreto ley que entra en vigor y por tanto todo el mundo tiene que aplicarlo. Nosotros siempre aplicamos las normas aunque no nos guste".