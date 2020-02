El intermediario entre Carcaño y el banco en la estafa del caso Marta del Castillo : "No cogí ningún papel de esa operación"

Después de mostrar la documentación por la que quedaría probado que Miguel Carcaño falseó un contrato de trabajo y una vida laboral y de apuntar a su hermano como autor de la muerte de Marta del Castillo, el caso se a reabierto de nuevo. Este miércoles hemos hablado en exclusiva con Enrique Crespo, alias 'el chiquitín', que fue la persona que puso en contacto a Miguel Carcaño con el BBVA para la concesión de la hipoteca. El préstamo, según les hemos demostrado, se hizo con papeles y documentos falsificados.

Enrique Crespo: "A mi me llamó la policía y me dijo que no hablara nada. No tengo nada que ver con las nominas falsas". Sobre Carcaño asegura: "Le conozco porque una familia de Sevilla me lo presentó, no creo que haya hecho nada". Comenta que solo estuvo dos veces con Carcaño, cuando le acompañó para que abriera la cuenta en el banco y en la notaría.

Explica que no cogió ningún papel de esa operación, "a mi me lo pasó un capital privado, yo se lo pase a una inmobiliaria y ellos son los que hicieron el préstamo con el banco".

Por su parte, Francisco Carcaño en una entrevista con 'El Español' afirma: "Ni Miguel ni yo gestionamos la concesión de la hipoteca, se encargó una agencia de intermediación financiera que contratamos. No puedo que decir que Miguel haya sido, pero hay que pensar con lógica, se debía una sola letra de una hipoteca de la que yo no era responsable y solo habían pasado dos días del impago. ¿Qué quieren decir ahora, que a mí me da un arranque de locura, le pego a mi hermano, una chica se mete y la mato? Eso no.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.