Enfermos crónicos exigen ser el siguiente grupo de vacunación contra el coronavirus: "Estamos asustados, no sabemos cuando nos toca"

Uno de los colectivos que protestan por no estar en el grupo prioritario en la vacunación contra el coronavirus es el de los enfermos crónicos. El llamamiento lo hace la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Igor Carrera, presidente de este colectivo, ha asegurado en Espejo Público que "tenemos mucho miedo. No sabes que contactos tienes cuando vas al hospital aunque te controlan todos los días. Somos muy vulnerables, no sabemos cuando nos vacunarán"

Igor acude cada día al hospital para diálisis. Al riesgo de su enfermedad se une el de tener que entrar diariamente en un hospital, con más riesgo de contagio por coronavirus. "Pasamos 4 horas en el hospital. Están muy bien preparados pero estás muy asustado, tenemos mucho miedo. La limpieza es extrema, me limpio las manos 4 veces antes de entrar en diálisis".

Uno de esos colectivos es el de los pacientes oncológicos. Según expertos, este grupo debería estar priorizado a la hora de recibir la vacuna contra el coronavirus puesto que su sistema inmunológico puede verse más comprometido que el de otros grupos de población.

Pere Bretcha, jefe de Cirugía Oncológica de Quirónsalud Torrevieja y Alicante, ha afirmado que si la vacuna contra el coronavirus no fuera un problema en cuanto a las dosis disponibles, se debería vacunar a todo el mundo por igual, pero si hay escasez se deberían hacer subgrupos claros y "no se está siendo todo lo detallista que se debería ser".

A través de la herramienta CuentaVacunas de Antena3 Noticias puedes consultar la evolución de la vacunación contra el coronavirus y del suministro de dosis en cada comunidad autónoma y en tu región.

