'Enfermera saturada' nos da las claves para diferenciar las mascarillas falsas contra el coronavirus

El sanitario Héctor Castiñeira nos da las claves para diferenciar una mascarilla falsa de las que sí cumplen con los controles pertinentes. Advierte que en muchos casos no es fácil distinguirlas pero hay algunas pautas que pueden hacernos sospechar de que se trata de una falsificación.

Explica que en el caso de las mascarillas quirúrjicas es normal que no tengan ningún tipo de grabado. Que es en el embalaje donde deben especificar si se trata de una mascarilla tipo 1 o tipo 2 y donde debe aparecer la normativa UNE que tienen que cumplir que es la EN-14683 y también vendrá un marcado CE o el número de autorización temporal de la agencia española del medicamento.

En el caso de una mascarilla FFP tendrá que venir en el mismo ejemplar o en el embalaje es el marcado CE seguido de cuatro dígitos, la normativa UNE que tienen que cumplir: la 149:2001 y la referencia 'r' o 'nr' para saber si es reutilizable o no.

Puede ser que en una mascarilla FFP veamos el marcado KN95. En ese caso se trata de una mascarilla equivalente a una FPP2. Aconseja Héctor que si no viene ningún tipo de marcado podemos empezar a sospechar de esa mascarilla.

También aclara que no debemos "preocuparnos en exceso" de si es buena o no es buena si no estamos en contacto con personas enfermas o no somos personal sanitario.