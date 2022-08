Los empresarios, ante una subida del SMI: "Nos sorprende que salga a debate ahora sin haber analizado el ejercicio del año"

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, pide mayor sensibilidad a la CEOE ante una posible subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Señala , Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE que la decisión de la subida es una propuesta del Gobierno y no necesitan a la CEOE para hacer esta subida. Les sorprende que salga a debate cuando es un tema que se suele analizar a principio de año cuando se pueden estudiar los resultados del ejercicio para el que hay malas previsiones.

"No es un tema del diálogo social, debe hacerse de forma prudente y teniendo en cuenta la situación general y no con fines electoralistas", señala. No cree que sea bueno "agitar la situación social cuando hace falta reposo y serenidad".

Explica Fernández de Mesa que para subir el SMI el propio estatuto de los trabajadores establece 4 criterios: la inflación, la productividad , la participación de los salarios en el PIB y la coyuntura económica. El Gobierno tiene que hacer esta reflexión, ver cómo se desenvuelve la economía y tomar la decisión.

Recalca que en los últimos meses "han aumentado mucho los impuestos, nunca han sido tan altos y hay margen para deflactar el IRPF y apoyar a los trabajadores, con esto se podría hacer un pacto contra la inflación". Cree que el Gobierno "debe arrimar el hombro" por sus ingresos fiscales. "Si hicieran una política de apoyo a los trabajadores hay mucho margen para deflactar el IRPF y facilitar un acuerdo en la lucha contra la inflación".

Apunta el vicepresidente de la CEOE que los empresarios han hecho un gran esfuerzo y especialmente los afectados por el Covid. Asegura que el único beneficiado de la inflación ha sido el sector público que ha aumentado los ingresos y los debería usar de forma eficiente para apoyar y aumentar la renta de los trabajadores disminuyendo sus impuestos y apoyando el pacto contra la inflación.

Los riesgos de la subida del SMI

Los riesgos de llevar a cabo la subida es que finalmente el crecimiento económico sea menor de los esperado. El SMIS ha aumentado un 35% en los últimos años pero los contratos con la administración que tienen muchas empresas no han aumentado. No solo se puede mirar desde un solo prisma este asunto, sino que hay que mirarlo en su conjunto y evitar un debate electoralista y actuar con sentido de Estado. Una subida del SMI puede tener un impacto significativo si se hace de forma no adecuada.