El empresario Antonio Catalán cree que lo que tiene que hacer el PP es "apoyar la reforma laboral"

La variante ómicron también ha causado un gran impacto en el turismo de España. El empresario Antonio Catalán, en una entrevista en Espejo Público, manifiesta que han cerrado el mes de diciembre con un 40%, "dentro de todo, no está mal. Estoy optimista y seguimos con los hoteles abiertos".

Considera que "estamos cerca del fin dela pandemia" y que "tenemos que ser optimistas" a pesar de que las reservas "se están anulando, pero es lo que toca". No obstante, manifiesta que el Partido Popular lo que tiene que hacer "es apoyar la reforma laboral, no estamos para discutir, estamos para sacar este país adelante". "Los empresarios tenemos una responsabilidad en este momento de entre todos sacar este país adelante", insiste.

Por otro lado, comenta que enero y febrero "serán meses complicados", aunque "curiosamente los 3 hoteles que tenemos en Canarias están llenos". En su caso, indica que donde más se está notando la pandemia es en Madrid y Barcelona. "La gestión de Ada Colau es un desastre. Es imposible que la gente vaya a Barcelona", afirma.

De cara la recuperación turística pospandemia, señala que los ERTE se tendrán que ampliar. "No podemos pedir más al Gobierno. No me parece razonable que los partidos políticos no se pongan de acuerdo en temas como, por ejemplo, los estados de alarma. Se tienen que poner de acuerdo, no pueden estar peleándose", finaliza.

