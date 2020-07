Felipe VI, una enfermera y el familiar de un fallecido ponen voz al emotivo homenaje de Estado a la víctimas del coronavirus

Este jueves se ha celebrado un emotivo homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus en el Palacio Real presidido por los Reyes de España donde han acudido familiares de las víctimas y presidentes de las comunidades autónomas.

El comienzo del acto ha sido con el himno de España, seguido de las palabras de un familiar de unas de las víctimas. Hernando Calleja, hermano del periodista fallecido por coronavirus José María Calleja, ha dedicado unas emotivas palabras diciendo que "estamos aquí para honrar a todos los que perdieron la vida a consecuencia de la enfermedad. Cuando hablo de mi hermano, hablo de todos ellos".

"Ojalá nada de esto hubiera ocurrido"

Después ha sido el momento de dar voz a los profesionales sanitarios a través de Aroa López, enfermera en Urgencias del hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, ante meses de lucha contra el coronavirus para dar asistencia a miles de pacientes contagiados por el coronavirus.

"Ojalá nada de esto hubiera ocurrido y yo no estuviera aquí pronunciando estas palabras. Comparezco en representación de la primera línea. Fueron miles de hombres y mujeres que han cuidado con su trabajo a los españoles confinados. He tenido experiencias muy difíciles", ha dicho López. Entre sus emotivas palabras ha dicho "hemos dado todo lo que teníamos, trabajando al límite de nuestras fuerzas" o cuando ha recordado las palabras que le decían algunos de los pacientes "no me dejes morir solo".

Momento en el que ha comenzado la ofrenda floral donde cada asistente ha puesto una flor blanca cerca del pebetero donde los primeros en hacerlo ha sido Felipe VI y la princesa Leonor, seguido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Felipe VI: "Ha sido difícil, muy difícil"

El Rey ha sido quién ha clausurado el acto donde ha agradecido a los ciudadanos los meses de confinamiento diciendo que "ha sido difícil, muy difícil. De preocupación por el empleo, incertidumbre. Sin embargo, España ha demostrado su mejor espíritu. Un ejemplo de civismo, madurez, resistencia, compromiso con los demás. Tenemos la obligación moral de reconocer y respetar siempre la dignidad de los fallecidos y el deber cívico de impulsar los mejores valores que fundamentan nuestra sociedad". Ha querido recordar qué "quienes nos han dejado son, en muchos casos, personas de edad avanzada que trabajaron duro para alcanzar el progreso para sus hijos y construyeron el edificio de nuestra convivencia democrática".

El acto ha finalizado con un minuto de silencio en memoria de los 28.413, datos oficiales de Sanidad, por parte de los 400 asistentes.

Puedes volver a ver la noticia del homenaje a las víctimas del coronavirus presidido por los Reyes de España en Atresplayer.