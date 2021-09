Jaime se encontraba en la playa con unos amigos en Málaga. Una de sus amigas tenían unos perros que se acercaron a unos chicos que estaban constantemente mirando al grupo de Jaime. "Manifestaban rechazo y odio simplemente porque estábamos ahí. Yo con mis amigos estaba dándome cariño y en una de las ocasiones que los perritos se acercaron a ellos, uno de los chicos empezó a gritar de una forma muy violenta".

Cuenta Jaime que se encontraban en una playa que permite el acceso a los animales. Cree que la excusa de los perros fue perfecta para que esos jóvenes se enfrentaran a ellos. Uno de esos jóvenes se puso frente a él y le dio un cabezazo en la cara. Tras el golpe le dijo: "Ahí lo llevas, maricón". Posteriormente llamaron a la Policía pero reconoce que estaban tan en shock que no pudieron grabar el momento.

El propio Jaime ha identificado al agresor y sus acompañantes gracias a las redes sociales. Ha denunciado a este grupo pero desconoce en qué estado se encuentra el proceso.

Para la víctima estas agresiones por su condición sexual no son nuevas. Reconoce que se ha sentido intimidado durante toda su vida. "A mí me han robado la adolescencia y un montón de momentos de mi vida en los que yo debería haber podido besarme con un chico en un primer amor de 15 años. A mí me han robado el poder crecer, el poder ser yo desde pequeño y eso es lo que nos están robando a todas las personas LGTBI que no podemos expresarnos con libertad. Igual que me persiguen a mí por ser gay te pueden empezar a ti mañana por ser rubia y tú no has elegido ser rubia ni yo he elegido se gay. Ser homosexual, amar a los hombres, no nos toca elegirlo a nosotros. Es una cuestión de que respeten que hay gente diferente, existimos y estamos aquí".

