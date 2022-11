La emotiva entrevista de la madre de Carlos Marin (Il Divo) en Espejo Público

El próximo 19 de diciembre se cumplirá un año de la muerte de Carlos Marín. El repentino fallecimiento del barítono de Il Divo supuso todo un shock no solo en su familia, también entre los miles de seguidores con los que contaba el artista. Carlos se contagió de coronavirus y tras varios días ingresado en un hospital de Manchester fallecía dejando un vacío insustituible en su madre Magdalena y en su única hermana Rosa.

Ahora y coincidiendo con el primer aniversario de la muerte del barítono, su madre, Magdalena Menchero publica un libro en el que repasa la vida y la trayectoria artística de Carlos: “Cuando murió mi hijo yo quería morir también, no podía dormir, recordé que siempre me decía que le gustaría escribir un libro contando su vida. Entonces, me decidí a escribirlo, fui recordando todo desde el día en que nació. Hacerlo me animó” – ha confesado en su emotiva intervención en Espejo Público.

Magdalena ha sido contundente al manifestar también la profunda decepción que siente con los componentes de Il Divo que aún no le han dado el pésame por la muerte de su hijo: “No fueron al tanatorio, tampoco a la misa funeral, y no he recibido ni un mensaje, ni una llamada. Ellos me conocen perfectamente y siempre hemos mantenido una relación estupenda.

Magdalena también mantiene un litigio por la herencia con Geraldine Larrosa, más conocida como Innocence, la mujer que durante años fue pareja de Carlos Marín, aún así quiere dejar claro que no tiene nada en contra de ella; “Mi hijo sí que la quería, posiblemente más que ella a mi hijo. No dudo que se amaran. Pero a mi hijo esta situación no la habría querido nunca porque él me adoraba, igual que yo a él”.