El emocionante diálogo entre la viuda de un policía asesinado en Kabul y el coronel Baños: "Son héroes que se jugaron la vida”

Estefanía Vera, viuda de Isidro San Martín, policía asesinado en el asalto a la embajada española de Kabul en el año 2015, ha estado en Espejo Público. El coronel Baños también ha estado en el programa para hablar sobre el conflicto actual en Afganistán y ha tenido la oportunidad de expresarle su apoyo. Ambos estaban muy emocionados y Estefanía no ha podido contener las lágrimas ante las palabras del coronel.

El coronel Baños comparte "plenamente el dolor de Estefanía" y explica que tuvo la oportunidad de ser el comentarista del funeral de su marido: "Lo viví en primera persona y sufrí muchísimo. Son unos verdaderos héroes que se jugaron la vida para llevar la democracia, la libertad de las mujeres... debemos rendirles siempre homenaje".

El coronel, emocionado, señala que policías como el marido de Estefanía se jugaron la vida para "garantizar un mundo mucho mejor para unos afganos a los que actualmente hemos dejado tirados". Por su parte, Estefanía, entre lágrimas, ha manifestado: "Es muy duro explicarle a tu hijo que su padre ha muerto en vano".

"Desde que mataron a mi marido no veo las noticias, pero al salir de trabajar lo vi todo por la televisión. Al principio no entendía nada de los que estaba pasando. Cuando vi las imágenes del avión se me encogió el corazón", señala.

Asimismo, comenta que "pensar que tantas muertes no han servido de nada es muy triste" y apunta que tiene mucha impotencia, "el no poder hacer nada y ver que nadie hace nada". Además, se pregunta cómo "un pequeño porcentaje de la población ha podido conseguir esto". "Pienso que hay muchos intereses políticos. Como mujer pienso que si fuera viuda de un policía afgano, estaría totalmente desamparada. ¿Qué me esperaría, que me violaran o que me ejecutara?, manifiesta.

Baños apunta que comparte totalmente las palabras de Estefanía y finaliza: "Deben recibir todavía mucho más apoyo por parte de toda la población. No deben caer en el olvido".