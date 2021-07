La emotiva carta de los amigos del joven asesinado en A Coruña: "Teníamos mucho que vivir, te queremos hermano"

Sandra era amiga íntima de Samuel, el joven de 24 años que moría tras recibir una paliza en A Coruña (Galicia). Samuel había salido a cenar con unas amigas. Salió del restaurante para hacer una videollamada junto a otra amiga. Una pareja se le acercó y le increpó porque pensaban que les estaban grabando con el móvil: "O me dejas de grabar o te mano, maricón de mierda", le amenazó. La víctima le explicó que no estaba grabándole pero aún así recibió una brutal paliza por parte de 6 agresores que terminó con su vida. Los autores de la paliza se dieron a la fuga y la Policía cierra el cerco ante ellos.

Señala Sandra que el grupo de amigos de Samuel está muy impactado por el apoyo que han recibido tras la muerte de su amigo. "No nos creemos lo que ha pasado. Que haya habido esta revolución", señala.

La joven ha querido dedicarle una emotiva carta en directo a su amigo:

"Simplemente podemos decir que de todas las personas eres el carismático, el risueño, el que nunca se rendía ante nada. eres el pilar fundamental del grupo y el mejor amigo de todos. Una parte de él quedará siempre en nosotros. Es esa clase de persona que llega a tu vida como un huracán cargado de energía. Siempre estaba en las buenas y aún más en las malas. Y a pesar de que nos reñía cuando hacíamos lago mal, nos hacía ver los errores y nos ayudaba con ellos. El dolor al pensar que no podremos verte más, no volver a escuchar tu voz y tus bromas pesadas que tanto odiábamos a veces y que ahora tanto echamos de menos. Te necesitamos en nuestra vida, teníamos mucho que vivir y no puedes estar aquí con nosotros. Dejaste un hueco en nuestro corazón que solo tú puedes llenar, te queremos hermano".

No se quieren creer lo que ha ocurrido: "Estamos en un punto en el que estamos perdidos. Nunca nos habíamos imaginado un asesinato y aún así pese a vivirlo no nos imaginamos lo que es", lamenta.

Piden justicia y lanza un mensaje: No tienen nada que ver con la politización que se está dando ni con lo que se dijo al final de la manifestación de A Coruña y no quieren que se use su nombre en ninguna batalla política ni que se meta a los padres. "No buscamos venganza, lo único que queremos es justicia", ,manifiesta.

Descarta que el agresor pudiera conocer a Samuel, a quien define como "una persona discreta" con su orientación sexual. No entienden por qué esa persona quiso atacarle de esa manera porque no lo conocía de nada.

