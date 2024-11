La emoción de Olga, afectada por la DANA, tras recibir la báscula que Ramón le ha traído desde Jaén: "Ahora puedo empezar"

Olga lo ha perdido todo por la DANA. Tenía una tienda de productos latinos desde hace cinco años en Massanassa, un municipio ubicado a las afueras de Valencia. Su tienda ha quedado completamente arrasada pero eso no es el único problema para ella, ahora tiene que hacer frente a la cuota de autónomos y también a varios préstamos que seguía arrastrando.

En "Espejo Público" hablamos con Olga sobre su situación y nos explica que "el banco dice que me pueden aplazar tres meses las cuotas, pero primero tengo que estar al día en las cuotas. Obviamente la última cuota no he sido capaz de poderla pagar. Necesitamos neveras, computador, el todo, es empezar de cero" añade. Olga pasa por una situación complicada, asegura que ahora "no tiene dinero en mi cuenta bancaria. Vivo de las ayudas que me están dando las ONG's para comer, porque no puedo ni comprar".

El drama de los autónomos

En la misma situación que Olga se encuentran muchos autónomos. Tras perderlo todo tienen que seguir pagando la cuota y los préstamos pendientes si no quieren que les metan en la lista de morosos. En estos momentos muchos no pueden acceder a un préstamo nuevo, por ejemplo, para comprar un coche nuevo. Los préstamos y las hipotecas pendientes, que ahora no pueden pagar, les están lastrando porque no podían acceder a la moratoria.

Tras escuchar todos esos casos de autónomos que no disponen de la declaración de IRPF en el año 2023 quedaban fuera de esas ayudas directas por la DANA ahora se ha incorporado una modificación para ampliar el número de beneficiarios. A pesar de esto hay autónomos que siguen todavía en una especie de limbo que les impide acudir a esas ayudas directas.

Las ayudas de la DANA

De todas las ayudas anunciadas por el Gobierno tras la DANA hay ayudas directas que serían por fallecimiento o incapacidad ó también por destrucción total de la vivienda. Hay muchas viviendas que están totalmente inutilizables, con daños que afectan a la estructura o daños en los edificios de las comunidades de vecinos, así como en los enseres de primera necesidad, electrodomésticos, muebles básicos, camas colchones y demás.

Junto a estas ayudas, se contemplan además beneficios fiscales importantes para todas aquellas personas que se han visto afectadas y también el aumento de prestaciones a quienes la recibieron antes de la DANA y que ahora se han visto afectados por la riada. Los más afectados necesitan ayuda inmediata y la burocracia tiene sus tiempos.

Una ola de generosidad

La parte más amable de este drama la encontramos en la ola de generosidad que ha venido tras la DANA. Muchos voluntarios se han trasladado a las zonas afectadas para ayudar a quitar el lodo, repartir comida, etc. Afortunadamente la solidaridad está funcionando, al teléfono de "Espejo Público" no dejan de llegar mensajes de personas que quieren echar una mano a quien los necesita. Los mensajes de ayuda son muchísimos y vamos a contar algunas de las historias que hay detrás de los donantes. Personas anónimas a las que no les sobra el dinero.

Por ejemplo, el caso de Pepe, un periodista de Madrid que le va a regalar un ordenador portátil y ofrece su coche para llevarle productos a Olga. Otras le van a regalar una nevera profesional, es más cara que las que tenemos en casa. La ayuda llega también desde Asturias donde Florentino, un jubilado, vio el caso de Olga desde el hospital cuando iba a entrar en quirófano y va a donarle dinero. También Álvaro, un traductor madrileño autónomo que se sintió identificado con la historia de Olga que le cobrase en la cuota de autónomos al día siguiente de perder la tienda.

Volver a empezar

Dentro de esta marea de ayuda encontramos la historia de Ramón que tras escuchar a Olga en nuestro programa ha tendido su mano para ayudarla. Ha viajado de Jaén a Massanassa para ayudarla tras ver su caso en Espejo Público. Olga está muy emocionada. Estamos con ella junto a su local del que siguen sacando lodo. Han pasado más de tres semanas y allí siguen intentando desatascar las tuberías de lo que era su tienda de productos latinos.

Ramón y María José han recorrido más de mil kilómetros por carretera para llevarle a Olga la ayuda que necesita ."Estamos en casa viendo las noticias y hemos intentado ayudar" nos cuentan. Anoche tras salir del trabajo cogieron el coche y pusieron rumbo a Valencia. En el maletero traen una máquina de cobro con báscula y en unos días le llegará una mesa de estudio, estanterías para que pueda tener un un despacho de trabajo. Ramón y María José son trabajadores por cuenta ajenas, una familia normal y corriente.

Ellos se han pedido un día libre para llegar a Massanassa, regalarle una báscula a Olga y volver a Jaén donde viven. Un gesto de generosidad que deja sin palabras a Olga que se funde en un gran abrazo " ¡Gracias porque eso es una de las cosas principales. Desde aquí ya puedo empezar. Gracias, mil gracias! Son momentos en los que sobran las palabras.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.