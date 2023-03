Una embarazada a punto de dar a luz se hace pasar por la mujer a la que quería vender a su bebé en un hospital de Sevilla

La parturienta ingresó en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el pasado 16 de Marzo. La presentación de documentación falsa, la cual correspondía a otra persona, fue lo que alertó a los Servicios Sociales del hospital.

Tras las investigaciones, que aún continúan abiertas, los agentes de la Policía Nacional detienen a cuatro personas, dos matrimonios, por presunta participación en un intento de vender a una bebé a punto de nacer en dicho hospital.

Los cuatro detenidos, según informan las autoridades, habían planeado que una vez que la mujer diera a luz a la recién nacida, la bebé sería entregada a una pareja que no podía tener hijos a cambio de una elevada contraprestación económica.

"15.000€ a cambio de la bebé"

Según Luis Fernando Durán, periodista y colaborador de Espejo Publico, esa cantidad económica podría ascender hasta los 15.000 euros. Y sería, la prima de la embarazada, que compondría una de las parejas, quien se encargaría del negocio.

A priori, los cuatro detenidos pretendían una "maternidad subrogada". Este tipo de maternidad es ilegal en España, por lo que tras las investigaciones policiales, los agentes concluyen que el caso se trató por el personal sanitario como un "embarazo mal controlado", dado que no constaban seguimientos ni pruebas anteriores. Además, en el historial clínico de la parturienta figuraba que había solicitado un tratamiento de fecundación in vitro al no poder tener hijos, hechos que fueron relevantes para presuponer que se estaba haciendo pasar por otra persona.

Tráfico ilegal o venta de niño y falsedad documental

En cualquier caso, la rápida intervención policial evitó la venta de la bebé por lo que la recién nacida fue retirada de inmediato. Tras los hechos, la Fiscalía de Menores de Sevilla decretó que la bebé fuese entregada a la Asociación de Protección del Menor de la Junta de Andalucía. Los dos matrimonios están puestos en libertad con cargos. Se les acusa de tráfico ilegal o venta de niño y de falsedad documental.