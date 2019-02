Una empleada embarazada se enfrenta a un grupo de CDR en la huelga de Cataluña: "Vosotros no me pagáis el alquiler"

Una empleada de una tienda embaraza se enfrentó este jueves a un grupo de CDR durante la huelga general en Cataluña.

"¿Qué me vais a hacer embarazada?", les dijo la joven al grupo de manifestantes, que le respondieron que "no iba con ella la cosa".

"La tienda es mía y vosotros no me pagáis el alquiler. ¿Este es vuestro derecho? Yo apoyo su causa, pero no la apoyo así".

