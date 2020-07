"En invierno habrá un gran estrés social con la confusión de gripe y coronavirus"

Cree el doctor en salud pública que es probable que "el virus se quede con nosotros para largo y este primer año será precario pero luego con las vacunas y los tratamientos será como otra de las muchas enfermedades con las que convivimos".

Considera que "el confinamiento es un fracaso de la gestión de la epidemia". Las medidas son muy básicas "por parte del Gobierno test y rastreo de contactos y la población uso de máscara y distancia social".

Expone el profesor que dos países que están sufriendo rebrotes, España y EEUU, han descentralizado la gestión del virus, y eso le da qué pensar. Aboga por un mando único, "ya que no tiene sentido que cada región tenga unos estándares y unos recursos distintos" para afrontar el virus.

Sobre la vacuna del coronavirus señala que estamos en una carrera y en estos casos "las carreras con malas consejeras porque hay procesos biológicos que no se pueden acortar". "El proceso de fase 3 es vacunar a muchísima gente y monitorizarlos hasta en 3 años", destaca. Ahora con un test de un par de meses se quiere comercializar, recuerda.

García destaca que en invierno habrá un repunte que generará un "gran estrés social" y con la llegada de las gripes "se puede conseguir un uso más estricto de las máscaras". "Hasta que no lo has visto en tu familia no crees que te pueda pasar a ti", determina.

