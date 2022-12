Elisa Beni critica la campaña de la Navidad corresponsable: "Decir tacos dejó de ser trasgresor hace muchos años"

La nueva campaña de concienciación del ministerio de Igualdad no ha dejado indiferente a nadie. Charo es una madre de familia que se encarga de preparar la Navidad en su casa. Cuando ella se cansa los preparativos se convierten en un caos y nada sale como estaba previsto.

La ministra de derechos sociales, Ione Belarra, aplaudía la campaña del ministerio de Igualdad diciendo: "Charo está un poco hasta el coño de hacerlo todo en la cena de Nochebuena. Por unas fiestas felices y también corresponsables".

Apunta la periodista Elisa Beni que no le gusta que en la campaña usen el término Charo ya que es un término provocativo de la extrema derecha para calificar a las mujeres de izquierda de mediana edad. "No me gusta el feísmo de las publicidades. Incluso en prensa escrita estoy viendo originales de publicidad que son feos. No me gusta la oscuridad de la imagen porque siempre se eligen hogares de un mismo estatus social que son oscuros", mantiene.

Está de acuerdo con que las mujeres deciden cargar con el peso de estas fiestas y cuando renuncian a eso, son imprescindibles. "No me gusta que las ministras usen esas rimas porque el lenguaje debe ser utilizado y lo de decir tacos dejó de ser trasgresor hace muchos años", añade Beni.