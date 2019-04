La elección de Víctor: Pagar la hipoteca o dar de comer a sus hijos

Dación en pago

Víctor tuvo que elegir entre dar de comer a sus hijas o pagar la hipoteca. Le concedieron la dación en pago, pero con sus escasos 500 euros al mes, sus problemas no han terminado. "Esto no es ninguna segunda oportunidad. De hecho mi madre y mi hermana mayor son las que me tienen que ayudar", se lamenta un emocionado Víctor.