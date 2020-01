Eleazar, el "niño bueno y discapacitado" al que mataron de una paliza: "Quedó completamente desfigurado"

Eleazar fallece cuando había ido a disfrutar de un partido de fútbol en el estadio de El Molinón, en Gijón. En un momento, Eleazar se pierde y tiene un enfrentamiento con la seguridad del estadio, que le niega la entrada y que le reduce, supuestamente, porque se puso agresivo.

Tras esto, fue trasladado a un centro de salud, donde murió de un fallo cardíaco. Hay 8 vigilantes imputados y dos policías investigados.

Diego García, tío del fallecido, cuenta que el joven se encontraba en el partido con su familia cuando se ausentó un momento. No les extrañó, cuenta, ya que era muy sociable. Su tío le describe como "un niño inocente y muy cariñoso que socializaba muy bien con toda la gente". Dado que Eleazar no aparecía avisaron a los vigilantes de seguridad. La familia no entiende cómo salió del estadio. Creen que una vez fuera este se desorientó e intentó entrar. Según testigos presenciales, los responsables de seguridad se lo impidieron. "El chaval se puso nervioso, cayó encima de una chica y ahí empezaron los desgraciados acontecimientos", relata el tío.

Testigos presenciales han declarado ante la juez que vieron al joven en un lugar apartado recibiendo golpes. La autopsia determinó que el joven tenía agresiones por todo el cuerpo, abrasiones y las rodillas destrozadas. "Le dejaron hecho un 'eccehomo'", lamenta su tío.

