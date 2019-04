El padre de Guardiola: "Los españoles tendrían que estar contentísimos de los miles de millones que marchan de nuestros impuestos"

Valentí Guardiola se declara fan de Puigdemont: dice que es de los suyos porque "siente la tierra". "Puigdemont es como nosotros, buena persona, dialogante y quiere a su tierra", destaca.

El padre del técnico del Manchester City define a los catalanes como gente que ayuda a los demás. "Solo tienes que ver lo que da Cataluña al resto de España, tendrían que estar contentísimos porque son miles de millones que marchan de los impuestos de nuestro trabajo".

No se considera independentista pero cree que el Gobierno actual no está haciendo una buena gestión. Sostiene que la deuda de España "no podrán pagarla ni los nietos, ni los bisnietos" porque se ha despilfarrado mucho.

Esta a favor de que se vote una posible independencia de Cataluña y si gana el 'no' "a seguir tal y como estamos", señala. "Nosotros no queremos marchar de España", matiza.

Ve a Rajoy de ideas fijas y poco dialogante. "Eso demuestra que es un político muy cortito que no saber ver la nación para el camino que marca".