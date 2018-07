Un escolta de concejales: "El odio de la juventud de Alsasua no dejará trabajar con normalidad a la Guardia Civil"

"Desde que entras en el pueblo ya se nota que es hostil. Hay un típico ambiente proetarra. Hasta que llegas al Ayuntamiento hay personas que vigilan quién sube, quién baja, con qué coche vas o quién va dentro. Son ojeadores", destaca César.

Asegura que las personas a las que protegía presentaban una gran inseguridad. "Hasta que no le dejábamos en su despacho y cerrado con llave no se quedaban tranquilos. Los bares de la zona no nos querían atender por ser escoltas de ", revela.

Tras escuchar los testimonios del juicio por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) cree que la gente del bar niega la agresión porque interesa llevarse bien con la gente del pueblo. "Ha que entender que ese pueblo vive de los vecinos, no de la gente que viene de fuera", señala.

"El Ayuntamiento ponía trabas a nuestro trabajo"

No conoce a ninguna de las partes implicadas en la agresión de Alsasua pero destaca que la guardia civil siempre les ha facilitado el trabajo, "lo cual no era así por parte del Ayuntamiento". "Llegaron a poner una señal para impedir que los escoltas pudieran aparcar en frente del Ayuntamiento y poder acompañar a sus protegidos".

No cree que la Guardia Civil pueda trabajar con normalidad en Alsasua. "Viendo el odio de la juventud y el adoctrinamiento es imposible hoy en día", concluye.