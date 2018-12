El médico andaluz que escribió la carta viral a Pablo Iglesias: "Yo soy de izquierdas pero hay que hacer autocrítica"

REACCIÓN A LA MISIVA

La carta abierta del médico malagueño Juan Manuel Muñoz al líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Este facultativo se declara abiertamente de izquierdas. "No soy simpatizante de Vox", sentencia. Considera que es una mala noticia que la extrema derecha haya llegado con esa fuerza a Andalucía. Critica que todos los partidos aceptaran los resultados electorales de Andalucía excepto Podemos, que llamó a movilizaciones. "No me parece un comportamiento democrático. Hay que hacer autocrítica ver qué hace mal la izquierda y no enfrentarnos", señala.