El hostelero chantajeado por la 'bloguera': "Ha sido muy difícil que Tripadvisor retirara la crítica"

Antes, un restaurante dependía del boca a boca, ahora, un comentario negativo en una red social, te puede hundir el negocio. Es el caso de un restaurante japonés en Galicia que luchó contra una falsa crítica en internet, en Tripadvisor. Todo empezó con este mensaje de una 'bloguera'

"Mi nombre es Nuria y soy propietaria de este blog. Me gustaría visitar vuestro restaurante. ¿Os interesaría hacer una colaboración? Consistiría en invitación para 2 personas a cambio de publicar mi experiencia en Instagram y medios sociales. Un abrazo."

El cocinero del restaurante respondió: "¿Estás hablando en serio? A mí de mayor me gustaría ser como tú, aunque por respeto al trabajo de los demás (del cual no creo que seas consciente) nunca se me ocurriría".

A partir de ahí la bloguera publicó una crítica del establecimiento en Tripadvisor: "Mi experiencia fue desastrosa. El servicio muy lento y además antipático, como si les debiésemos algo. El precio nada acorde con lo que estás comiendo. Por la zona hay muchos mejores restaurantes que sirven sushi. Lo peor, el olor insoportable. Nada recomendable".

Javier Pereira, propietario y cocinero del Miyagi Sushi & Cocktail Bar, en Panxón, asegura que les costó que el portal retirara la crítica pero consiguieron presentar pruebas que atestiguaban que la joven ni si quiera se encontraba en Galicia en el momento en que publicó la crítica. "El nombre de nuestro restaurante se ha escuchado en toda España y por lo menos nos llevamos eso", destacaba.