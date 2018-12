El hombre que convivió un año con el cadáver de su madre se enfada con Susanna Griso en directo: "Esto se cortó ya"

El 6 de enero de 2018 fallecía a los 92 años la madre de Manuel. Su hijo decidió construir un elaborado ataud en el que introdujo el cuerpo y la dejó en el domcilio durante casi un año. Asegura que lo hizo porque cayó en una fuerte depresión. "Estaba mal, estaba solo y no he tenido ayuda de nada", señala.

Según su versión, ha tenido problemas con el seguro y fue otro de los motivos por los que no les llamó al fallecer la madre. "Tuve que cobrar la pensión de mi madre porque no me quedó más remedio", asegura. Los vecinos comenzaron a sospechar al no ver a la mujer por el edificio y llamaron a la Policía.

En un momento de la entrevista Manuel se ha molestado con el equipo del programa y ha decidido cortar la conversación con Susanna Griso. "Solo escuchan lo que les interesa, esto se cortó ya", le espetaba a la presentadora.