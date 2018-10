El disgusto de Susanna Griso con el 'caso Nadia': "Me parece alucinante que hagan creer que estábamos conchabados con la estafa"

'CASO NADIA' | SE SIENTE ESTAFADA

El juicio a los padres de Nadia, acusados de estafa por recaudar fondos para una supuesta enfermedad mortal de su hija, ha puesto en el punto de mira al programa 'Espejo Público'. El padre de la niña, Fernando Blanco, fue preguntado por unas donaciones que le hicieron presentadores como Susanna Griso o Alfonso Egea. El abogado defensor de Blanco le pregunta si aquellas donaciones formaban parte del guión del programa. Una hipótesis que no ha gustado nada a Susanna Griso. La presentadora, además de sentirse engañada, no puede creerse que se insinúe que el espacio televisivo era partícipe de la trama. "Te prestas, te crees ese testimonio y luego parece que estás conchabado. Quieren hacer creer que formábamos parte del programa y me parece alucinante", ha señalado.