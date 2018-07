El cuento del pescadito que emocionó a la madre de Gabriel en el funeral por la muerte de su hijo

Pese a su dolor, la madre del pequeño Gabriel busca motivos para esbozar una sonrisa aún en los peores momentos. A la salida del funeral de su hija recordó un cuento que le había emocionado el día anterior. María del Mar es la responsable de haber reflejado la historia.

"Mamá estoy bien. Pese a que estés muy triste, sé que tu primer pensamiento es que no lo merecía, y es cierto, no lo merecía tienes toda la razón, pero no quiero que pienses que somos los perdedores de esta historia, porque hemos vencido mamá. Aunque el precio para vosotros haya sido muy alto.

He vencido y estoy feliz en un lugar donde nadie nunca jamás podrá hacerme daño. He vencido mamá porque nunca la bruja del cuento pensó que un pez tan pequeñito fuera a plantarle cara.

He rescatado a papá de las fauces de la bruja, he podido romper ese hechizo que nunca nadie pudo romper, porque soy mágico mamá. Hay una princesa en este reino, se llama Marta y es muy bonita mamá. Tiene un hermoso castillo desde el que podemos ver el mar. Me cuida mucho porque dice que me comprende muy bien.

Mamá descansa, hemos ganado y lo he conseguido yo solo. Siendo un pescadito tan pequeño. Sois libres papá y tú porque ya no hay personas malas tan cerca de vosotros. Nos volveremos a ver y te enseñaré todos los pececitos que dibujo en la orilla del mar. Mamá hemos ganado, mamá hoy he vencido a la oscuridad".