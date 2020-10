El consejero de Justicia, Enrique López: "Este no es el fin de semana para abandonar Madrid"

Al Consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, le gustaría "que el acuerdo político esté basado en razones de Sanidad". "No hay un campeón en defensa de la salud pública, todos la defendemos", señalaba.

Destaca que si hoy se dictara una orden limitando la movilidad como pide el Gobierno no sería ejecutiva. "Si hoy Madrid dicta esa orden que impone el Gobierno como coacción para no pedir el estado de alarma no sería ejecutiva", recuerda. "Hay que defender la salud pero dentro de los marcos legales".

Señala que en el día de ayer hubo comunicación permanente con el ministro de Sanidad Salvador Illa y el consejero Enrique Ruiz Escudero en la que cada uno explicó su posición. "A las 22,10 horas hubo una última llamada entre el ministro y el consejero de Sanidad", afirma. López le pide a Sánchez "que abandone la lucha por el relato".

Quiere recordar que quienes han restringido que no se pueda ejecutar la orden de la movilidad han sido los jueces y no el PP. Opina que es "clamoroso" que el Gobierno "no haya tenido un momento para transformar la ley de medidas especiales del año 86".

Añade que ahora mismo en Madrid de mantienen todas las medidas que limitan la actividad económica.

