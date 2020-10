El científico español que destapó que el coronavirus contagia también por el aire: "Hay que aplicar otras medidas"

En julio Querol ya advirtió de las evidencias de la transmisión del coronavirus por el aire y, junto a otros expertos, envió una carta a la OMS. La OMS reconoció el riesgo.

Cree que no hay que enfrascarse en una discusión, sino que si se admite que eso es posible habría que aplicar el principio de precaución. Propone nuevas medidas como abrir ventanas y que el aire se mueva y se ventilen los interiores. Señala que cuando no se puede ventilar las estancias se usen mascarillas FPP2 y estas medidas no excluyan las de distanciamiento social, higiene de manos y uso de mascarillas.

Proponen también que se instalen medidores de CO2, que son de muy bajo coste, para comprobar cómo es la ventilación de la estancia. Señala que uno de los lugares cerrados más seguros ahora mismo son los aviones, que cuentan con los filtros EPA que ya se ha comprobado que funcionan muy bien.

Explica el facultativo que la probabilidad de contagios depende del número de personas y del espacio. Dos personas que estén dentro de un cubículo pequeño tienen más probabilidad de contagio. La clave está en el ratio de gente y el volumen de la estancia. Lo que se recomienda en espacios públicos es un mínimo de 12 litros de aire exterior por segundo y por persona.

Puedes volver a ver la entrevista a Xavier Querol en Atresplayer.