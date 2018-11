El calvario de Mauricia, la madre de 64 años a la que han quitado a sus mellizos: "Se inventaron que agredí a los niños"

RETIRADA DE CUSTODIA

Mauricia, la madre que dio a luz a mellizos a los 64 años, ha sido declarada 'no apta' para poder cuidar de sus mellizos. Servicios Sociales afirma que esta burgalesa no cumple las necesidades básicas de los pequeños y que no se compromete a someterse a un examen de salud. La mujer denuncia que las personas que están detrás de la retirada de la custodia no dan la cara y ni siquiera acuden a los juicios. "Lo putrefacto no es la comida que yo le daba a mis hijos, sino la corrupción que hay en Burgos", espeta. "Les ha faltado decir que mis hijos no son míos. Ellas son una panda de inútiles que hubieran sido incapaces de hacer lo que yo he hecho", argumenta.