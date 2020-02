El abogado de Sergio Ruiz, después de la libertad bajo fianza: "Tres personas participaron en el homicidio de Dana Leonte"

Juanjo Moreno, abogado de Sergio Ruiz, acusado del homicidio de Dana Leonte, ha estado en Espejo Público para informar de la situación de su cliente después de que haya sido puesto en libertad bajo una fianza de 25.000 euros por la Audiencia Provincial de Málaga.

Moreno comenta que están intentando reunir el dinero entre la familia, "pero por el momento aún no lo tienen. Esperemos que en los próximos días se pueda hacer realidad esa reunión del dinero y que finalmente se pueda poner en libertad a Sergio".

Señala que "está muy contento" y mucho más tranquilo por la noticia. El tribunal considera que hay indicios suficientes para considerar su culpabilidad, pero que dichos indicios no serían suficientes para mantenerlo en prisión. A esto el magistrado contesta: "Los indicios que se enumeran los magistrados los califican de circunstanciales, que es la teoría que hemos mantenido nosotros desde el inicio. A nuestro juicio no existían ni existen ningún indicio sólido del cual se pueda inferir que este señor haya tenido participación en la muerte de Dana".

Ha querido dejar claro que la Audiencia Provincial no envió a la cárcel a Sergio, sino que fue la titular del juzgado de instrucción número uno y posteriormente confirmado por el número cuatro. Apunta que cuando su cliente salga no les consta que exista ningún clima de tensión y "por supuesto no existe ningún tipo de temor por su parte".

Finalmente, afirma que se está apuntando a una nueva línea de investigación que serían crucial para Sergio Ruiz porque se apuntan a tres personas como "posibles realizadores" de los mensajes que se enviaron desde el móvil de Dana y se ha confirmado que ni ella ni Sergio los enviaron. "Es una evidencia que los tres han participado de forma directa en el homicidio de esta chica. Nosotros tenemos un sospechoso, pero no vamos a desvelar los datos".

