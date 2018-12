El abogado de La Manada, tras la sentencia: "Las relaciones fueron consentidas, allí menos dolor hubo de casi todo"

"Pareciera que los jueces vivan en una cueva, y no en una sociedad sometida a presión. Es increíble que el presidente del tribunal diga que no exista presión cuando él mismo ha solicitado tanto a los miembros del parlamento como a los medios que no ejercieran esa presión", señala el abogado de La Manada, Agustín Martínez.

Para el letrado la sentencia está estrechamente vinculada a la presión social. "No comparto la sentencia pero la respeto y llevaré la causa hasta el Tribunal Supremo. No voy a pegar patadas a la puerta del juzgado", señalaba. Ha comentado el hecho de que la sentencia hable de "pasividad doliente" de la víctima. "Allí menos dolor hubo de todo", señala.