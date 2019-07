En las últimas horas el PSOE ha asegurado que Unidas Podemos quería tomar el control del Gobierno sin tener la legitimidad que otorga haber ganado las elecciones mientras que desde la formación que lidera Pablo Iglesias señalan que su propuesta era humilde y mucho menos ambiciosa de lo que se podría esperar.

Pese al ambiente de desentendimiento, Echenique mantiene la puerta abierta a la negociación: "Si nos llaman esta tarde para un gobierno de coalición estaremos dispuestos", destacaba. Reconoce que cuando empezaron las conversaciones sí creía que podrían llegar a un acuerdo entre ambos partidos. "Nunca pedimos la luna, hicimos una última propuesta por la mañana. Lo que proponíamos representa mucho menos que lo que nos correspondería. Pensamos que podría salir adelante, esa ha sido nuestra voluntad en casi 20 hora de reunión", destaca.

Considera que Pedro Sánchez ha perdido más de 80 días de oportunidad para negociar con diferentes excusas. Cree que el PSOE "nunca quiso negociar una cuerdo integral de Gobierno de coalición". Lamenta que la primera excusa del PSOE era el veto a Pablo Iglesias pero aún cuando Iglesias se echó a un lado "de manera muy generosa" no les valió.

Denuncia que Iglesias les daba "un papel meramente decorativo con algunas competencias", pero en una posición en la que no podían llevar a cabo la voluntad de la gente con propuestas como subir el salario mínimo o trazar permisos de paternidad iguales para hombres y mujeres e intranferibles mientras ellos acaparaban el 90% de las competencias.

Pone en alza que Esquerra Republicana se ha haya abstenido pese a que el PSOE no ha querido negociar con ellos, ni con el PNV ni con Compromis."Eso ha conducido que en 80 días solo haya conseguido el apoyo de un escaño de los 350 que hay en la cámara y además de un partido con el que ellos gobiernan en Cantabria", destaca.

A Echenique le parece incomprensible "el espectáculo que se ha dado". "No tiene explicación lo que ha hecho Sánchez de no querer llegar a acuerdos con nadie y me entristece. Espera que ponto se puedan retomar las conversaciones", destaca.