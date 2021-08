El program Espejo Público ha logrado hablar con Sliman Shan, traductor del Ejército español en Afganistán y que consiguió salir en 2013. Su familia tenía que haber salido de Afganistán pero tuvo que retroceder en uno de los controles antes de acceder al aeropuerto de Kabul. Karuán pide ayuda para sacar a su familia. "Me lo prometieron, me dejaron tirado. Pido que me ayuden a salir a mi familia de allí".

"La situación es desesperada. Yo como lo veo Karuan son dos opciones: una es que tu padre se ponga un burka e intente ir con tu madre y tus 5 hermanos. Y la segunda es más jodida, tendréis que hablar con tu padre y decirle que él se tiene que quedar en Kabul. Lo dejamos atrás pero salvamos 6 vidas. Eso es una elección que tenéis que tomar vosotros. Si quien pone en riesgo a tu familia es tu padre porque saben quién es, El tiene que tomar esa decisión. No hay otra solución" ha explicado el periodista Antonio Pampliega al traductor de Afganistán.

"Mi padre no puede volver atrás, ni a su casa, no tiene dónde vivir" ha respondido Karuan. El periodista Antonio Pampliega le explicado al traductor las posibilidades que tiene para salir de Kabul "si llegas a esa puerta yo puedo hacer todo lo posible para que te metan dentro, te lo prometo.".

Pero Karuan ha respondido que "a esa puerta mi familia no se va a acercar. Dicen que los van a matar. Si se pone un burka mi padre le van a pillar igualmente. Es como una película. Nunca pensaba que pasaría esto. Antes de que los maten, los van a pillar. Yo soy traductor. único pido que rescatéis a mi familia, por favor".

"La realidad es que sí les hemos abandonado" ha afirmado Antonio periodista Antonio Pampliega que se ha emocionado durante la conversación con Karuan. "Es un puto drama. No les hemos abandonado hace 8 días, hemos abandonado a los traductores españoles desde 2015. Llevan 6 años pidiendo que les saques de allí, a ellos y a sus familias. Que todas esas muertes recaigan en todas esas personas que les cerraron las puertas. Que les colgaron el teléfono y no contestaron a los emails. Ellos son los responsables de lo que va a ocurrir".