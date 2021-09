La dueña de un restaurante en Alcanar, destrozado por la DANA: "Las neveras estaban flotando"

La DANA ha golpeado con fuerza también en Cataluña. en Els Alfacs de Alcanar, en Tarragona, unos 70 clientes se han confinado en las instalaciones de su camping, por los desperfectos que se han producido en una docena de bungalows, situación ante la que se ha habilitado el pabellón municipal de la localidad. Rosa María, propietaria de un bar cercano a la playa, ha visto como el agua arrasaba su negocio. "Hoy lo estoy viviendo con mucha alarma. Ayer de la tensión no me había enterado del daño que había".

"Acaba de venir un técnico y me ha dicho que ni freidoras, ni botelleros, que no funciona nada. El agua alcanzó el nivel del motor. Me ha dicho que llame a quién sea para comprar uno nuevo" ha explicado Rosa María en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias.

En esta localidad tarraconense la tormenta ha descargado 232 litros por metro cuadrado, 77 de ellos en tan solo 30 minutos, según datos del Servicio Meteorológico de Cataluña. Además, de Alcanar han sufrido inundaciones en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, en Tarragona.

La dueña del restaurante en Alcanar afirma que algo así nunca había pasado en esta zona. "Es un restaurante de pescado y marisco. Las neveras estaban flotando. Está todo para tirar. Esto es algo increible, no me figuraba. Nunca lo habíamos vivido. Decía los mayores que era una zona protegido pero no ha servido de nada. Hasta un coche se nos ha llevado. Los que estábamos dentro estamos bien. Volveremos a la normalidad".

Puedes ver la entrevista completa a la dueña del restaurante de Alcanar, Rosa María, en Atresplayer