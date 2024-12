Dos políticos valencianos del PP que sí actuaron ante la DANA, críticos con la gestión: "Sabemos que fue un error"

El presidente de la diputación de Valencia, Vicente José Mompó, comenzaba contestando rotunda y afirmativamente a la pregunta de Susanna Griso sobre si Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, "es consciente del error que cometió".

"Hay que estar en los sitios"

Inmediatamente Mompó también aprovechaba para apuntar en otra dirección y denunciaba que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar permanece sin dar explicaciones a día de hoy.

Indignación y tensión en el funeral

La tarde del lunes se celebraba en la Catedral de Valencia el funeral por las 222 víctimas mortales que dejó la fatídica DANA e lpasado 29 de octubre. La polémica una vez más ha estado presente y no ha sido ajena a esta ceremonia religiosa. En los familiares de las víctimas, unos presentes y otros no, por decisión propia o por no haber sido invitados, sigue predominando un sentimiento de decepción absoluta por la gestión del desastre, antes, durante y después de lo ocurrido.

Mazón increpado

"Todo será reprochable"

El mismo presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón tenía que enfrentarse a los reproches y críticas de varios de esos familiares, que llegaban a culparle directamente del fallecimiento de alguno de sus familiares.

Mompó asumía los duros momentos que están atravesando muchos valencianos y la dificultad, por ejemplo, que tienen para conciliar el sueño desde el 29 de octubre: "Es una responsabilidad. Hay que estar en los sitios. La gente nos elige para que demos la cara, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles".

"Tenemos que aguantar lo que nos quieran decir"

"Tienen derecho a estar enfadados y a quejarse, tenemos que entenderles", continuaba exponiendo y aseguraba que "a sabiendas de que iba a ser un momento duro, yo creo que hay que estar ahí".

Ellos sí tomaron medidas

Tanto Mompó como Gabaldón actuaron antes de que llegara lo peor. Anticipándose a lo que avisaban las previsiones meteorológicas de la AEMET, y por lo que vieron y conocieron la mañana del día 29, tomaron decisiones que probablemente salvaron vidas.

El presidente de la diputación mandó a sus trabajadores a casa antes de tiempo, y el alcalde ordenó el cierre de los centros educativos en la localidad de Utiel, de la que es alcalde, entre otras medidas de prevención.

La explicación de Mompó justificaba las diferentes medidas tomadas por unos y otros organismos e instituciones, que ese día parecieron actuar de forma independiente y sin coordinación.

"Ahora sabemos que fue un error"

Por último aseguraba que la Generalitat sí podía haber actuado con sus trabajadores pero "no puede enviar a casa a todos los valencianos, eso tiene que ser con alerta 3 y lo tiene que decretar el Estado". Susanna Griso le advertía que los que sí podían haber hecho es lanzar una alerta a la ciudadanía con mucha mayor antelación, o cortar carreteras.

También rompía una lanza por las decisiones tomadas por la Generalitat en "la información que se tenía (...) Ahora sabemos que fue un error".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.