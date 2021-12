Las dos hipótesis de los investigadores en el misterioso asesinato de dos hombres en un bar de Parla

David es el dueño del bar que se encuentra junto al local de Parla (Madrid) en el que han hallado a dos hombres muertos. En un primer momento trascendió que la muerte de Rubén (dueño del bar) y Juan Carlos (amigo del dueño) se había debido a una explosión de gas. Sin embargo, ahora los investigadores han confirmado que se trata de un doble crimen.

David fue la primera persona que dio la voz de alarma tras ver los cuerpos en el suelo al pasar por la puerta del bar. Se da cuenta de que hay un cuerpo tendido en el suelo y decide llamar a la Policía. Desde el primer momento David vio que no había ningún signo de explosión ni de incendio en el bar, por lo que no entiende que haya trascendido esta hipótesis. "Ese establecimiento no tiene gas, todo lo que tenía es eléctrico y se descartaba esa posibilidad", apunta.

El local llevaba abierto 40 años y era el medio de vida de Rubén (una de las víctimas), él tenía su trabajo allí. Asegura este testigo que hasta que no llega el primer coche de la Policía no entra nadie en el bar. "La reja estaba un poquito abierta, unos 10 centímetros. Es una reja tipo persiana y la puerta estaba entreabierta", comenta sobre cómo encontró el local.

Apunta el periodista Nacho Abad que este caso se investiga como un doble asesinato con dos hipótesis. La primera es que entrase a robar alguien al bar o que hubiese algún tipo de venganza personal y a Rubén (dueño) y Juan Carlos (amigo del dueño) les pillara en un mal momento o que los dos fallecidos tuviesen una disputa entre ellos que eso explicaría por qué uno tiene puñaladas y el otro golpes.

