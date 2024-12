¿Dónde está el cuadro de Pedro Sánchez? El retrato 'desaparece' antes de la comparecencia de Óscar López

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado su candidatura para presentarse a las primarias del PSOE-M y asegura que se trata de una decisión personal con la que aspira a "provocar el cambio en Madrid" y que fue él mismo quien se lo trasladó al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El anterior secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, presentó su dimisión por el caso de la filtración de los datos personales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

López ha ofrecido una rueda de presa en la agrupación socialista del distrito centro de la capital donde ha aprovechado para criticar la política de confrontación que se hace en Madrid. Un acto en el que ha estado acompañado por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, exdelegada del Gobierno en Madrid.

"Llevo muchos años en esto y conozco muy bien las técnicas de la 'fachosfera', conozco muy bien cómo se dedican a insultar, a destrozar al rival, a lanzar bulos, a lanzar mentiras", ha afirmado el actual ministro, quien ha asegurado que se "enfrentará a la maquinaría del fango".

¿Dónde está el cuadro de Pedro Sánchez?

Sin embargo, ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido: el cuadro del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. En el lugar había más cuadros colgados, como el del fundado del Partido Socialista, de Felipe González...

Durante la primera conexión de la compañera del programa de Espejo Público, mientras hacía el directo, se podía ver cómo el retrato de Sánchez presidía el escenario donde minutos más tarde estaba prevista la comparecencia de Óscar López.

Sin embargo, apenas una hora después (10.26h) en una nueva conexión con la sede del PSOE de Madrid, la reportera informaba de que el cuadro de Pedro Sánchez había sido retirado. "Lo han quitado. No sabemos si casualidad o no después del directo en el que hemos contado que parecía que Óscar López iba a presidir esa rueda de prensa con la cara de Sánchez detrás (...) ya no lo está", asegura la periodista.

"Óscar López presenta hoy su candidatura a las primarias, una semana después de que Juan Lobato dimitiera de su cargo (...) Una curiosidad de esta sede del PSOE-M en el distrito central aquí estaba la redacción de la revista 'El Socialista' creada por el fundador del Partido Socialista, Pablo Iglesias, que le tenemos aquí en este cuadro, juntos a otros expresidentes del Gobierno socialistas, Felipe González (...) ¿Dónde está el cuadro del actual presidente del Gobierno está aquí, -dice señalando el retrato-, va a presidir la rueda de prensa que va a dar Óscar López".

En el siguiente video puede comprobar cómo el primer directo emitido sobre las 09.20h en Antena 3 sí contaba con el cuadro de Sánchez.

En el vídeo principal de la noticia se puede observar cómo el cuadro ha desaparecido junto a las horas de emisión de cada corte.

