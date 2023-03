Christine Lagarde, en Espejo Público: "Le pedí a mis hijos que no les hicieran a sus mujeres plancharles las camisas"

Christine Lagarde escuchaba en su entrevista en Espejo Público el mensaje de Amaya, madre de 5 hijos y gerente de una empresa del sector químico. La empresaria considera que existen pocas medidas de conciliación y le preguntaba qué estrategia cree que se podría tomar desde las centrales europeas para ayudar en este camino.

Cree Lagarde que es una prioridad que las mujeres reciban las mismas oportunidades y tengan acceso a los mismos trabajos que los hombres. Ve que sigue habiendo diferencia de más de un 10 ó 20% entre los salarios de las mujeres y de los hombres y esto es un objetivo fundamental. Ella misma ha estado en muchos mercados emergentes y ve fundamental que las niñas tengan la misma equidad disponible para que puedan desarrollarse y tengan la oportunidad.

"He vivido en un mundo de hombres y las mujeres tienen que tener el mismo acceso a estas áreas"

Mantiene Lagarde a día de hoy aún no existe esa equidad. "He vivido en un mundo de hombres, no hay nada malo en ello, pero las mujeres tienen que poder acceder igual que los hombre. Además de la educación, hay que optar por infraestructuras públicas que puedan estar disponibles como guarderías y lugares donde dejar a los hijos cuando los padres tengan que ir a trabajar".

Considera además fundamental que las labores domésticas se compartan entre hombres y mujeres. No es que la madre tenga que cuidar de los hijos y de la casa y que el hombre se vaya a hacer otras cosas, subraya Lagarde.

"Mis hijos ya tienen más de 35 años, con sus vidas hechas, y me enorgullece que sepan plancharse sus camisas. Yo decidí que mis hijos no les pidieran a sus mujeres que hicieran eso con ellos. Si tenemos todo esto disponible las mujeres podrán prosperar muchísimo".