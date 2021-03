Isabel Díaz Ayuso: "Mi padre falleció de una enfermedad mental y no es agradable que me llamen 'ida'"

Isabel Díaz Ayuso asegura que en los últimos días se han intensificado los insultos que ha recibido de sus adversarios políticos. "Unos me han deseado meterme en la cárcel, otros me han insultado como el presidente del Gobierno, otros me han dicho que soy una loca, una descentrada y otros me han deseado rebanarme el cuello", apunta.

Señala Ayuso que lleva aguantando esto "mucho tiempo". "En las últimas semanas esto se ha incrementado muchísimo más y esto será así hasta las elecciones, me temo", apunta.

Cree que cuando usan sus siglas 'IDA' para insultarle "es una falta de respeto hacia todas las personas que pasan una enfermedad mental". "Mi padre falleció de ello y a una familia como la mía no le es agradable", apunta.

Sin embargo, mantiene que esos insultos no se los toma a lo persona y entiende que por su papel político "es el foco de todos".

"He visto que cuando a una mujer la quieren amedrentar la insultan de la misma manera y en forma de turba de todos contra uno", afirma. Considera que probablemente si fuera presidente hombre de la Comunidad recibiría los mismos insultos. Sin embargo, lamenta que "ninguna feminista de la izquierda haya salido a defenderla en todos estos meses y lleva dos años así durante todos los días".

Puedes volver a ver la entrevista completa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en ATRESPLAYER.