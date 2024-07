Muere la influencer conocida como "la motociclista más bella" en un terrible accidente contra un camión

Tatyana Ozolina, conocida en redes como 'MotoTanya', de 38 años y procedente de Rusia, viajaba por el mundo con su motocicleta. Un viaje que sus ocho millones de seguidores en redes sociales seguían con admiración. Pero el final de su travesía, sin duda, ha causado impacto y tristeza entre ellos. La joven influencer ha muerto en un accidente de tráfico con su moto.

Ozolina se encontraba en Mugul (Turquía). De hecho, según indica en sus redes sociales, decidió viajar a este país porque en la Unión Europea se le negó la entrada. En la frontera de Grecia, le dijeron que no podía entrar debido a las restricciones impuestas por los rusos en el contexto de la guerra de Putin contra Ucrania. "Me sentí molesta por no poder recorrer Europa", contaba la joven que añadía junto a esto que su camino continuaba en "la bella, cálida y hospitalaria Turquía".

Recorría la autopista de Milas junto a dos motociclistas del país. El diario ruso 'KP.RU' informa que la motorista se quedó atrás de una de las otras motos cuando se produjo el fatal accidente. 'The Sun' indica que los informes alegan que "perdió el control" de su moto, una BMW S1000RR 2015 roja. Fue entonces cuando chocó contra un camión, a pesar de que intentó frenar frente a él. El camión no reaccionó y su fuerza lanzó a Tatyana por los aires.

Uno de los motoristas que la acompañaba era Onur Obut y sufrió varias heridas graves que ahora lo mantienen bajo observación en el hospital. El tercero, sin embargo, resultó ileso. La influencer murió antes de que llegaran los servicios médicos, impidiendo que pudieran hacer algo por salvar su vida.

"Era una joven brillante, hermosa e interesante. Millones de personas la siguieron. Quizás no haya un solo motociclista en el país que se muestre indiferente a MotoTanya. Fue adorada, envidiada, admirada, copiada, premiada como bloguera destacada y, al mismo tiempo, discutida y calumniada. Ahora lo único que queda es el recuerdo. Que descanse en paz", escribió el director de 'MotoMoskva', Andrei Ivanov.

El diario ruso indica, también, que la fallecida tenía un hijo de 13 años que había dejado con su padre.

Se había mudado a Moscú hace unos diez años desde Osml, donde vivían sus padres. Allí, compró su primera moto y se lo ocultó a sus padres durante años, a pesar de que su padre y abuelo tenían cierto amor por este vehículo. Comenzó a publicar vídeos de sus viajes en moto, haciendo que cada vez más personas la siguiesen, creando una gran comunidad en las redes sociales más importantes del panorama. Ahora, sus seguidores lamentan su pérdida en estas mismas redes: "Los monstruos del tráfico actuales ignoran a los conductores. Que descanse en paz", publica uno de ellos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com