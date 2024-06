El valiente mensaje de Sara Carbonero, sola frente al espejo: "Lo hago para tomar conciencia de mí misma"

Sara Carbonero ha compartido en redes sociales, con sus millones de seguidores, un autorretrato que ha acompañado de un texto valiente e inspirador.

"He transitado épocas en las que huía de ellos porque no reconocía a la persona que me mostraba el reflejo", ha dicho la periodista que, con estas honestas palabras, ha recordado los complicados momentos en los que plantó cara al cáncer que le fue diagnosticado en 2019.

Un duro tránsito que le dejó recuerdos dolorosos y que ahora se atreve a mirar. "Mi hijo mayor se tumbó conmigo y, después de mirarme detenidamente, muy rato, soltó: 'Mamá, es que tiene las cejas grises y no pareces tú'", ha contado Sara.

Una situación que ella trató de esquivar bromeando con él. Cinco años después del inicio de su enfermedad, Sara Carbonero es todo un ejemplo de superación. A nivel personal, ha rehecho su vida con Nacho Taboada.

Además, está volcada en la crianza de los dos hijos que tuvo fruto de su relación con Iker Casillas. En lo profesional, atraviesa un momento más relajado.