Desvelados los detalles del contrato sexual que circula entre los futbolistas: "En derecho, es papel mojado"

En el día de ayer, Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol), desveló en su cuenta de X el 'contrato de consentimiento sexual' del que disponen los futbolistas profesionales, y no profesionales, para evitar nuevos casos de presuntas agresiones sexuales.

Un contrato legalmente inútil

Hoy, en Espejo Público hemos analizado minuciosamente este documento formado por 3 folios. La abogada Montse Suárez ha explicado su validez legal y asegura que "lo único que acredita es que se quieren tener relaciones sexuales, que querían irse a la cama". Por lo tanto, legalmente la firma de este 'contrato' no tendría ningún tipo de utilidad en el caso de encontrarnos frente a una supuesta agresión sexual. "Hay excusas por las cuales yo puedo revocar el consentimiento inicial", asegura.

"Papel mojado"

Nuestra colaboradora es tajante: "Este papel, en derecho, es papel mojado". Para que se más fácil de entender, nos ha explicado que si una mujer firma este documento únicamente está mostrando su predisposición. En ningún momento consiente la continuación si no se siente cómoda o no quiera continuar. "No vale en la continuidad de la presunta agresión sexual", asegura.

Se necesita consentimiento expreso

De firmarse un contrato que permita no involucrarse en temas legales "se requiere un consentimiento expreso de cada uno de los actos de naturaleza sexual". Montse desvela que esa es la única forma de cubrirse legalmente.

Al debate también se ha querido sumar Serafín Giraldo, abogado y jefe de la policía. Ha calificado este 'contrato' de "absurdez" y lo ha comparado con el que "existe en el mundo de la prostitución". Concuerda con su compañera de profesión en que una firma, la grabación de un audio o un consentimiento verbal no tiene validez ninguna. "El consentimiento se puede retirar en cualquier momento", afirma con rotundidad.

Futbolistas estigmatizados

Cristóbal Soria, ex delegado del Sevilla C. F. y colaborados de El Chiringuito, ha tratado de quitar el foco de la figura de los futbolistas. Alegando que este tipo de contratos pueden existir en otros mundos laborales, "Hay 1.250.000 licencias de futbolistas que hay en España. Se está estigmatizando la figura del futbolista". Y asegura rotundamente que ningún futbolista haya utilizado este documento.

La cláusula 'violación accidental'

Para terminar el análisis Serafín ha querido recalcar que mencionando este 'contrato' "insultamos a las 4.500 personas que son violadas en España cada año". Sobre todo por el artículo que trata la 'violación accidental' que tiene que asumir la mujer en caso de que suceda un abuso sexual con penetración no pactado.