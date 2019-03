Un despiste judicial puede costarle la casa a Andrés y toda su familia

Benedicta y Andrés llevan viviendo en esa casa desde 1974. Se trata de una casa de renta antigua por la que pagan 426 euros. Sus ingresos han decrecido notablemente, pues ninguno de ellos trabaja. Cobran 600 euros al mes y con ese dinero tienen que subsitir ellos y su hija, que es madre soltera, además de pagar el alquiler.

"Yo quise colaborar con un vecino que quería construirse una casa. Trabajé de intermediario con él y llegó un momento en el que empezó a no pagarme. Fue entonces cuando le dije que se buscara a otra persona para que le terminara la obra. Al tiempo me denunció por no haberle acabado la casa y, aunque he intentado hablar con él en varias ocasiones para solucionar el problema, ha sido imposible", se lamenta Andrés.

Para empeorar las cosas, la mujer de Andrés firmó la orden de embargo sin saberlo, por lo que el próximo miércoles tienen que abandonar la casa donde viven. Como no tienen medios han pedido un abogado de oficio para que le asesoren. Afortunadamente, la suerte les ha sonreído y el abogado que se encontraba esperando en otra conexión que teníamos en Espejo Público para otro tema, Francisco del Pino, se ha ofrecido para llevar el caso de Andrés desinteresadamente.