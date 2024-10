Despedida por cogerse la baja: "No estoy a favor de que todos los meses una persona se coja una baja por la regla"

“Pedí la baja porque iba doblada a trabajar y en mi trabajo me apoyaron”

Galicia Méndez es programadora informática y tiene la oportunidad de trabajar desde casa, hace un año tuvo que pedir la baja médica por una menstruación especialmente dolorosa.

"No es una baja puntual, no es cronificada, solo cuando los dolores son incapacitantes y muy fuertes. Cuando se coge la baja por regla es solo por este motivo, hay días que te duele pero no puedes cogerla", ha añadido la entrevistada.

"No estoy a favor de que todos los meses una persona se coja una baja"

El empresario Matías Henales intervenía para valorar esta situación, así como otras similares. Matías por su parte opinaba que que ve bien que un trabajador se coja la baja cuando sea necesario, si el empleado está realmente mal. Eso sí, matizaba que no comparte que esta medida se utilice todos los meses.

Galicia defiende que ambos están de acuerdo en que una persona no puede realizar su trabajo si está incapacitada para ello pero que: "No todos los meses es así y que no hay que olvidarse que es una enfermedad crónica".

"En el último año no me he cogido ninguna baja, solo me cogí una el año pasado”

Matías por su parte añadió que: “Cuando se necesita una baja se necesita, pero habrá mujeres que se la cojan sin necesitarla".

Para concluir su intervención, el empresario lanzaba una pregunta a la audiencia: "¿Se imaginan ustedes un hospital que tenga 300 personas y se dan la baja todos los meses una semana?".